Глеб Франк вышел из состава владельцев "Русской рыбопромышленной компании"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глеб Франк, подпавший под санкции США, вышел из состава владельцев "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК), следует из данных ЕГРЮЛ.

Доля "ОСТ Инвест Холдинг", через которую совладельцы контролировали компанию, увеличилась до 99,99%.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РРПК, Франк вышел из состава участников ООО "Русская рыбопромышленная компания", продав долю в размере 29,9% партнерам-совладельцам, консолидировавшим 100% долей в уставном капитале РРПК через ООО "ОСТ Инвест Холдинг". Сделка была осуществлена на рыночных условиях.

"ОСТ Инвест Холдинг" (зарегистрирована в начале июня этого года) на 99,99% принадлежит ООО "Эльбрус партнерс", владельцами которого, в свою, очередь являются Евгений Орлов (32,24%), Антон Чертков (11,84%), Станислав Аксенов (11,84%), Александр Сапожников (32,24%) и Савелий Карпухин (11,84%). Кроме того, Орлов напрямую владеет 0,01% "ОСТ Инвест Холдинга".

Как сообщалось, в марте этого года Франк продал 70,09% в РРПК топ-менеджерам компании. Затем ушел с поста председателя совета директоров. Он заявлял, что намерен "сфокусироваться на личных проектах".

РРПК занимает первое место в РФ по добыче минтая. Она также добывает сельдь, треску, пикшу, лемонему и крабов. Основные зоны промысла расположены в Беринговом и Охотском морях. Компания строит новый флот из 11 супертраулеров, каждое судно рассчитано на ежегодный вылов и переработку на борту более 60 тыс. тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.