Глеб Франк вышел из состава владельцев компании "Русский краб"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глеб Франк вышел из состава владельцев компании "Русский краб", являющейся одной из ведущих крабопромысловых компаний в России и крупнейшей на Дальнем Востоке.

По данным ЕГРЮЛ, Франку принадлежало 29,9% компании. Остальными 70,1% владел "Ост Инвест Холдинг". С конца августа этого года 100% "Русского краба" владеет "Ост Инвест Холдинг".

До 17 марта 2022 года Франк был основным владельцем компании. После включения в санкционный список США он снизил свою долю до 29,9%.

В компании "Интерфаксу" подтвердили, что Франк вышел из состава участников ООО "Русский краб". "Доля в размере 29,9% продана менеджменту, консолидировавшему 100% в уставном капитале. Сделка была осуществлена на рыночных условиях", - уточнили в компании.

Как сообщала ранее компания, в 2022 году она освоила 99% от годового объема квот на добычу краба. Вылов составил более 11,6 тысячи тонн. Ее доля в общероссийском экспорте живых крабов и готовой продукции из них выросла до 16% с 13% в 2021 году.

В 2023 году ГК "Русский краб" владеет правами на добычу 11,8 тысячи тонн крабов в подзонах северо-западной части Тихого океана. Объекты промысла - камчатский, равношипый, синий крабы, крабы-стригуны опилио и Бэрда, волосатый четырехугольный краб. Компания является крупнейшим на Дальнем Востоке добытчиком королевских видов крабов.

ООО "Ост Инвест Холдинг" (зарегистрировано в начале июня 2022 года) принадлежит Евгению Орлову (0,01%) и компании "Эльбрус партнерс" (99,99%), которая также зарегистрированная в начале июня прошлого года. Она принадлежит Евгению Орлову (37,55%), Александру Сапожникову (37,55%) и Савелию Карпухину (24,9%).

ООО "Ост Инвест Холдинг" также принадлежит 99,99% "Русской рыбопромышленной компании", занимающей первое место в стране по добыче минтая.