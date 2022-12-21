Недельная инфляция в РФ составила 0,02%, годовая замедлилась до 12,35%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 13 по 19 декабря 2022 года составила 0,02% после инфляции в 0,19%, 0,58%, 0,19%, 0,11% в предыдущие четыре недели, сообщил в среду Росстат.

Замедление инфляции было ожидаемым на фоне падения цен на авиабилеты на 9,1% (неделей ранее они подорожали на 8,6%). По методологии Росстата, в оценку стоимости авиабилетов входят в том числе билеты на месяц вперед, поэтому в расчет вошла постпраздничная неделя в январе.

Как сообщалось, основной причиной скачка цен в первую неделю декабря (на 0,58%) стала индексация тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. При этом остаточно учет индексации перенесся в расчет цен и на второй неделе декабря, когда инфляция хоть и замедлилась, но оставалась относительно высокой - 0,19%.

С начала декабря потребительские цены в РФ к 19 декабря выросли на 0,73%, с начала 2022 года к 19 декабря цены повысились на 11,88%.

Из среднесуточных данных Росстата за 19 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 19 декабря до 12,35% с 12,65% на 12 декабря и 12,5% на 5 декабря.

Как сообщалось, годовая инфляция на конец ноября, по данным Росстата, составляла 11,98%, на конец октября - 12,63%, на конец сентября - 13,68%, на конец августа - 14,30%, на конец июля - 15,10%, на конец июня - 15,90%, на конец мая - 17,10%, на конец апреля - 17,83% (это был максимум с января 2002 года).

Несколько замедлился вклад в недельную инфляцию со стороны сезонного удорожания плодоовощной продукции. Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю с 13 по 19 декабря составил 1,5% (после роста на 2,7%, 2,9% и также 2,9% в предыдущие три недели), в том числе на огурцы - на 3,9% (8,2% неделей ранее), морковь - 3,6%, лук - 3,3%, свеклу - 3,0%, капусту - 1,5%, картофель - 1,4%, бананы - 1,2%, помидоры - 0,4%, на яблоки - на 0,2%.

Кроме того, за период с 13 по 19 декабря существенно выросли цены: на консервы мясные, фруктово-ягодные и овощные для детского питания - на 0,9%, 0,8% и 0,7% соответственно, куриные яйца - на 0,5%, вареную колбасу - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на сахарный песок - на 1,7%, гречневую крупу - на 1,2%, шоколадные конфеты - на 0,9%, пшеничную муку и рис - на 0,5%, мясо кур - на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: телевизоры - на 0,5%, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, спички - на 0,3%.

Одновременно снизились цены: на смартфоны - на 1,3%, плиты ДСП - на 0,9%, электропылесосы - на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо - выросли на 0,5%.

Из отдельных видов коммунальных услуг с 13 по 19 декабря выросли тарифы: на водоснабжение горячее - на 0,8%, отопление - на 0,7%, водоотведение и водоснабжение холодное - на 0,4%.

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 19 декабря также на уровне 12,35%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На отчетной неделе в сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился (до 0,10% с 0,15% неделей ранее) за счет снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (до 1,50% с 2,66%). Продолжили снижаться цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции (на 0,07% после снижения на 0,14% неделей ранее). В секторе непродовольственных товаров зафиксирована дефляция (снижение на 0,03% после роста на 0,01% неделей ранее) преимущественно за счет возобновившегося снижения цен на электро- и бытовые приборы. На регулируемые и туристические услуги цены снизились (снижение на 0,18% после роста на 0,97% неделей ранее) за счёт удешевления авиабилетов и услуг гостиниц", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 декабря ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% и вновь не дал рынку намека на свои дальнейшие действия. При этом регулятор подчеркнул растущие проинфляционные риски, источником которых становится в том числе бюджетный канал.

"Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того, какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания.

"Но, как я уже подчеркнула, на наш взгляд, проинфляционные факторы преобладают сейчас не только на среднесрочном горизонте, но и краткосрочном горизонте", - добавила глава ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равняется 12-13%, на 2023 год - 5-7% и на 2024 год - 4%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%, на 2023 год - 5,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале ноября заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2022 году равняется 12,4%, в 2023 году - 5,9%.