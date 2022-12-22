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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Народный банк Казахстана продал российскую "дочку"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Казахстана сообщил, что продал 100% акций своей российской "дочки" - Москоммерцбанка. Другие детали сделки не были раскрыты.

Москоммерцбанк - участник системы страхования вкладов, у него есть лицензии на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, является членом валютной и фондовой секций "Московской биржи".

У банка есть филиалы в Петербурге и Калининграде, а также допофисы в Новосибирске и Челябинске.

Москоммерцбанк по итогам 2021 года занял 130-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Народный банк контролируют дочь и зять первого президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы через АО "Холдинговая группа "Алмэкс" (69,52%), номинальным держателем является The Bank of New York с долей 28,69%. Акции банка торгуются на Казахстанской фондовой бирже, GDR - на Лондонской фондовой бирже и AIX.

По данным Нацбанка, Народный банк на 1 октября 2022 года занял 1-е место по объему активов среди 21 банка Казахстана.

Казахстана Народный банк Казахстана Москоммерцбанк Тимур Кулибаев Алмэкс Динара Кулибаева
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