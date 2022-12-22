Народный банк Казахстана продал российскую "дочку"
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Казахстана сообщил, что продал 100% акций своей российской "дочки" - Москоммерцбанка. Другие детали сделки не были раскрыты.
Москоммерцбанк - участник системы страхования вкладов, у него есть лицензии на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, является членом валютной и фондовой секций "Московской биржи".
У банка есть филиалы в Петербурге и Калининграде, а также допофисы в Новосибирске и Челябинске.
Москоммерцбанк по итогам 2021 года занял 130-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Народный банк контролируют дочь и зять первого президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы через АО "Холдинговая группа "Алмэкс" (69,52%), номинальным держателем является The Bank of New York с долей 28,69%. Акции банка торгуются на Казахстанской фондовой бирже, GDR - на Лондонской фондовой бирже и AIX.
По данным Нацбанка, Народный банк на 1 октября 2022 года занял 1-е место по объему активов среди 21 банка Казахстана.