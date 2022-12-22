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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Президент РФ сказал, что инфляция в России в 2022 г. будет чуть больше 12%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в 2022 году может незначительно превысить 12%, но уже по итогам I квартала 2023 года инфляция в годовом выражении замедлится до 4-5%, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в четверг.

"Инфляция будет в этом году чуть больше 12%", - сказал он. "По итогам I квартала 2023 года (годовая инфляция - ИФ) будет стремиться к целевым показателям в 4-5%. Это очень хороший тренд", - добавил президент.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4%. Глава министерства Максим Решетников в начале ноября заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%. По состоянию на 19 декабря рост цен с начала года составил 11,88%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равняется 12-13%, на 2023 год - 5-7% и на 2024 год - 4%.

Владимир Путин
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