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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Казахстанская компания станет владельцем ТЦ "Метрополис" в Москве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство компании "М Холдинг Лтд." о покупке торгового центра "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"ФАС удовлетворила ходатайство компании "М Холдинг Лтд." о приобретении торгового центра "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве", - говорится в сообщении.

По мнению ведомства, сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынке аренды коммерческой недвижимости.

Отмечается, что "М Холдинг Лтд." - компания из Казахстана, занимающаяся холдинговой деятельностью.

Комплекс "Метрополис" открылся около станции метро "Войковская" в 2009 году. В его состав входят торгово-развлекательный центр (205 тыс. кв.м) и три офисных здания (110 тыс. кв.м).

Напомним, ранее все три офисных башни комплекса "Метрополис" принадлежали чешской PPF Real Estate и американской Hines. В 2022 году чешская инвесткомпания в рамках первой части сделки продала контрольные доли в российских подразделениях за сумму около 26,4 млрд рублей. Помимо доли в "Метрополисе", PPF Group принадлежали офисный комплекс Comcity в Москве, логопарки "Южные врата" и "Томилино" в Подмосковье, ТЦ "Невский проспект" в Петербурге и ряд других объектов.

Москва ТЦ Метрополис М Холдинг Лтд
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