Выпуск по базовым видам деятельности в РФ в ноябре снизился на 2,5% после падения на 3,2%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в ноябре 2022 года сократился на 2,5% в годовом выражении после снижения на 3,2% в октябре, на 3,5% в сентябре, на 1,5% в августе, на 2,9% в июле, на 4,7% в июне, 3,5% в мае, на 2,9% в апреле, сообщил в среду Росстат.

За январь-ноябрь 2022 года выпуск по базовым отраслям снизился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщалось, в целом за 2021 год выпуск по базовым отраслям в РФ увеличился на 5,9% после падения на 2,4% в 2020 году.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Промпроизводство в РФ в ноябре 2022 года снизилось на 1,8% в годовом выражении после падения на 2,6% в октябре (за январь-ноябрь - снижение на 0,1%).

Грузоперевозки сократились в ноябре на 5,7% после спада на 6,8% в октябре (за 11 месяцев - снижение на 2,4%).

Оборот розничной торговли в ноябре в годовом выражении упал на 7,9% после падения на 10,0% в октябре (за январь-ноябрь - снижение на 6,2%), оптовая торговля в ноябре упала на 18,7% после спада на 22,0% в октябре (за январь-ноябрь она снизилась на 14,2%).

Объем производства продукции сельского хозяйства вырос в ноябре на 1,6% после роста на 4,2% в октябре (за 11 месяцев - рост на 4,7%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в ноябре вырос на 8,7% после роста на 9,6% в октябре (за январь-ноябрь - рост на 6,1%).