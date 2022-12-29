Экспорт удобрений из РФ в 2022 году упал на 15%, что лучше летних прогнозов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт удобрений из России в 2022 году сократился на 15% - это лучше, чем прогнозировалось в середине года, сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"Следствием западных санкций стало снижение российского экспорта минеральных удобрений в 2022 году, по экспертной оценке, на 15%. При этом ещё летом мы оценивали сокращение экспорта в 20%. Это подтверждает, что российские производители начиная с июня-июля стали оправляться от санкционного давления, находить новые альтернативные способы поставок - уходить из портов Прибалтики в порты РФ, увеличивать поставки на рынки дружественных стран", - сказал Гурьев, чей комментарий разослала пресс-служба РАПУ.

Лидером по увеличению закупок российских удобрений в 2022 году стала Индия: поставки в эту страну выросли почти втрое, до 3,6 млн тонн, в основном за счет фосфорных удобрений, отметил он. Поставки на Ближний Восток (прежде всего в Турцию) увеличились на 40%, до 0,7 млн тонн.

При этом отгрузки российских фосфорных удобрений в Европу в этом году сократились в 1,5 раза - до 2 млн тонн, из которых половина была поставлена до введения санкций. Экспорт хлористого калия из РФ в Европу упал на 1,2 млн тонн - до 0,7 млн тонн.

Аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" ранее отмечали, что география экспорта российских удобрений в 2022 году кардинально изменилась: произошел существенный рост поставок в Индию и Юго-Восточную Азию. В то же время страны Евросоюза продолжили закупать азотные удобрения из РФ на фоне сокращения собственного производства. По оценке аналитиков, за 10 месяцев 2022 года Европа нарастила импорт азотных удобрений из России почти на 40% год к году.

В 2021 году, по данным РАПУ, Россия произвела 58,6 млн тонн, а экспортировала 37,6 млн тонн удобрений.