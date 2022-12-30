Половина россиян считает, что в последний месяц цены на продукты росли быстрее прежнего

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Каждый второй россиянин (50%) отмечает за последние четыре недели более быстрое, чем раньше, повышение цен на основные продукты, товары и услуги, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

Отвечая на вопрос социологов о том, что происходило с ценами за последний месяц, каждый четвёртый (26%) высказал мнение, что они росли так же, как и раньше, о замедлении роста цен говорят 6% респондентов.

Результаты исследования показывают, что 7% сограждан не увидели каких-либо изменений цен за данный период, в том, что цены снизились, уверены 1% респондентов.

Опрос был проведён 23-25 декабря 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.