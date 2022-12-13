Goldman Sachs планирует сокращение рабочих мест в розничном бизнесе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group In. планирует сократить порядка 400 рабочих мест в розничном банковском подразделении, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ранее главный исполнительный директор Goldman Дэвид Соломон заявил, что банк намерен отказаться от прежних амбиций в этой сфере. Розничное подразделение, являющееся убыточным, намерено в ближайшие месяцы прекратить выдачу кредитов, но продолжит привлекать средства потребителей на депозиты.

Соломон также дал понять, что руководство банка оценивает и другие направления бизнеса на предмет возможного сокращения расходов.

Goldman в этом году потратил довольно много средств на технологии и интеграцию операций, в связи с чем эксперты прогнозируют 44%-ное снижение его годовой скорректированной прибыли. Увеличение расходов розничного подразделения, спад деловой активности и снижение финансовых рынков негативно скажутся на результатах банка и бонусах топ-менеджеров.

В октябре этого года Goldman объявил о разделении операций на три основных сегмента в рамках реорганизации. Инвестиционно-банковский и трейдинговый бизнесы банка были объединены в одном подразделении. Во второе вошли операции в сфере управления активами и wealth management, а также потребительский онлайн-банк Marcus.

Третье подразделение объединило платформу для банковских расчетов, финтех-активы Goldman, кредитный сервис GreenSky, а также СП банка с Apple Inc. и General Motors Co.

"Мы запустили определенные меры для сокращения расходов, однако пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем увидеть результаты этого, - сказал Соломон в ходе конференции на прошлой неделе. - В любом случае, мы будем оставаться гибкими".

Goldman, возглавляемый Соломоном, активно приобретал активы, стремясь диверсифицировать бизнес и создать новые двигатели роста, помимо основных для него инвестиционно-банковских операций. Штат сотрудников банка с 2018 года вырос на 34%, превысив отметку в 49 тыс. на конец третьего квартала 2022 года.

Акции Goldman подешевели на 5% с начала 2022 года.