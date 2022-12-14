HSBC начал приглашать на работу сотрудников банков, сокращающих штат

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc рассылает предложения о работе сотрудникам крупнейших банков мира, которые ранее объявили о сокращениях штата, сообщает Bloomberg.

"Независимо от того, попали ли вы лично под сокращение, или у вас есть коллеги, которые потеряли работу, увольнения вызывают стресс и могут быть ошеломляющими. Мы хотим облегчить для вас поиск следующей работы", - говорится в электронном письме HR-подразделения HSBC, которое есть в распоряжении журналистов Bloomberg.

Среди получивших такое письмо - сотрудники швейцарского Credit Suisse, которые подпали под увольнения в подразделениях в Европе и Азии в рамках реструктуризации, сообщает агентство со ссылкой на источник. Credit Suisse ранее объявлял, что намерен сократить порядка 9 тысяч сотрудников по всему миру до 2025 года.

HSBC в последнее время активно расширяет присутствие в различных секторах, включая управление активами в странах Азии. Другие банки объявили о сокращениях из-за растущей экономической неопределенности в мире, среди них, помимо Credit Suisse, числятся и крупнейшие банки Уолл-стрит - Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc.