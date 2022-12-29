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Глава Goldman Sachs сообщил сотрудникам о сокращении штата в январе

Глава Goldman Sachs сообщил сотрудникам о сокращении штата в январе
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Дэвид Соломон сообщил сотрудникам о готовящемся сокращении штата в ближайшие недели, пишет издание Financial Times, получившее доступ к переписке Соломона с сотрудниками.

"Обсуждение (увольнений - ИФ) все еще продолжается, но мы ожидаем, что сокращение штата произойдет в течение первой половины января", - сказал СЕО Goldman Sachs в сообщении работникам банка.

"Есть множество факторов, влияющих на ландшафт бизнеса. Они включают в себя ужесточение монетарной политики и, как следствие, замедление экономической активности, - добавил Соломон. - Руководство компании концентрируется на том, чтобы подготовить ее к этим трудностям".

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Ранее СМИ сообщали, что Goldman Sachs планирует уволить 8% сотрудников банка, общее число которых составляет порядка 49 тыс. человек. При этом банк также намерен сократить бонусы на 40% для тех работников, которые не подпадут под увольнения.

Goldman Sachs ранее в этом году уже сокращал штат на фоне неопределенности в глобальной экономике, вызывающей падение выручки и необходимость понижения издержек. Однако тогда банк уволил лишь несколько сотен сотрудников. Сейчас же речь может идти о порядка 4 тыс. человек.

Котировки акций Goldman Sachs снизились на 0,3% на торгах в США в среду. С начала года капитализация банка упала на 10,9% и составляет на данный момент около $115,8 млрд.

Goldman Sachs
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