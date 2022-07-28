ФК "Открытие" ждет от менеджмента "Росгосстраха" прибыли по итогам 2022 года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Результаты работы "Росгосстраха" оказались неудовлетворительными в первом полугодии 2022 года, компания получила небольшой убыток, сообщил на пресс-конференции глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов.

""Росгосстрах" по итогам полугодия показал небольшой минус. Но мы ждем, что компания сможет показать прибыль по итогам этого года. По крайней мере, такую задачу мы ставим перед менеджментом. Мы убыточные виды страхования сознательно сокращаем в этом году и перераспределяем фокус на те виды страхования, которые должны в текущем году дать хороший результат и в итоге обеспечить чистую прибыль", - сказал он.

Чистая прибыль СК "Росгосстрах" в первом полугодии 2021 года по ОСБУ снизилась в 9 раз по сравнению с январем-июнем 2020 года, с 6,3 млрд рублей до 663,9 млн рублей. Тем не менее показатель оставался в положительной зоне.

Как сообщил 19 июля "Росгосстрах", Максим Шепелев сменил Геннадия Гальперина на посту гендиректора компании. Информированный о состоянии дел в компании источник высказал предположение "Интерфаксу", что это "кадровое решение принималось в том числе с учетом результатов компании за I квартал года, а также после анализа акционерами исполнения поставленных перед менеджментом задач".

Комментируя назначение Шепелева, председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов сказал: "Перед новым руководителем компании стоят амбициозные цели по увеличению рыночной доли в ключевых видах страхования как в рознице, так и в корпоративном бизнесе, продолжение программы технологической трансформации, по повышению рентабельности основной деятельности". Слова Задорнова были приведены в пресс-релизе страховщика.

В СК "Росгосстрах" Шепелев работает с 2017 года, вошел в состав правления компании, в 2018-2019 годах руководил финансовым блоком страховщика, с 2020 года - операционный директор компании.

Гальперин возглавил "Росгосстрах" в июле 2019 года, с марта 2011 года по май 2019 года занимал пост генерального директора, председателя правления СК "ВТБ Страхование".

Банк "ФК Открытие" напрямую распоряжается почти 100% акций "Росгосстраха" (99,4% - в прямом распоряжении, 0,2% - в косвенном). "Росгосстрах" вошел в периметр "Открытия" в 2017 году в рамках санации банка.