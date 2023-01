Рынок акций РФ поднялся к уровням месячной давности во главе со Сбербанком

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent поднялась в район $82 за баррель) на ожиданиях замедления инфляции в США; индекс МосБиржи поднялся к уровню 2190 пунктов во главе со Сбербанком (+4,4%), обновив максимум за месяц, индекс РТС превысил рубеж 1000 пунктов за счет укрепления рубля благодаря новостям от Минфина РФ. Упали после отсечки на МосБирже дивидендов акции "Роснефти" (-5,2%), также откатились после 2-дневного ралли бумаги ПАО "Фармсинтез" (-16%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2186,98 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1002,62 пункта (+2,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,5%.

Доллар к 18:50 по московскому времени стоил 68,72 рубля (-1,08 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+4,4% и +4,5% "префы"), расписки OZON (+3,9%), бумаги Московской биржи (+2,9%), "Аэрофлота" (+2,3%), "НЛМК" (+2,2%), АФК "Система" (+2,1%), "Яндекса" (+2,1%), ВТБ (+2%), "Газпрома" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +1,5% "префы"), "Магнита" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,6%), "Северстали" (+1,3%), "МТС" (+1%), "Норникеля" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Газпром нефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%).

Россия в 2023 году выделит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на поддержку лизинга отечественных самолетов для "Аэрофлота" 175 млрд руб., сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина.

Акции "Роснефти" упали до 346,9 рубля (-5,2%), дивиденды за 9 месяцев 2022 года составляют 20,39 рубля на бумагу.

Также подешевели акции Polymetal (-0,7%), "Татнефти" (-0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук, рынок акций РФ вырос во главе с финансовым сектором, благоприятный внешний фон также оказал поддержку покупателям. В финансовом секторе локомотивом выступил Сбербанк на ожиданиях публикации сильного финансового отчета банка. Нефтегазовый сектор умеренно подрос вслед за нефтью, исключение составили только просевшие после отсечки дивидендов бумаги "Роснефти".

Во "втором эшелоне" аналитик отметил рост расписок HeadHunter (+7,2%) на фоне известий, что компания Kismet Capital Group стала владельцем 22,68% этого рекрутингового сервиса. Это второй крупный интернет-актив в портфеле компании после Avito.

Во второй половине недели индекс МосБиржи может подняться к уровню 2200 пунктов с попыткой его теста. Акции Сбербанка могут оставаться сильнее рынка в ожидании публикации финансовой отчетности. Пользоваться спросом могут внутренние сектора (ритейл и телекоммуникации) в условиях укрепления рубля, полагает Лящук.

По словам руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрия Постоленко, индекс МосБиржи поднялся к 2190 пунктам и в рамках краткосрочной восходящей тенденции может продолжить рост с целью 2190-2220 пунктов уже в четверг.

Котировки нефти укреплялись в среду, на глобальных рынках также наблюдался оптимизм, что поддерживало отечественных "быков". На внешних рынках инвесторы сохраняют надежду на то, что ФРС США пересмотрит свою политику в отношении денежно-кредитной политики в сторону ее смягчения, прежде всего снижения темпов повышения ставок. Тем более, что инфляция в США продолжает снижаться.

Основанием для оптимизма служит желание отдельных чиновников ФРС перейти к более осторожному повышению ставки. "В частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила на мероприятии Wall Street Journal, что есть основания для возвращения к методам, которые ФРС предпочитала использовать после кризиса 2008 года, учитывая, что перегретый рынок труда начинает понемногу остывать. Подъем нефти можно связать с оценкой роста спроса со стороны Китая, который может продолжить смягчать короновирусные ограничения", - отмечает Постоленко.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, поддержку рынку акций РФ в среду оказал подъем бумаг сектора финансов. "Новые рекорды кредитования Сбербанка в декабре обещают восстановление прежних объемов прибыли и перспективу высоких дивидендов. Слабость сектора нефти и газа связана с просадкой котировок бумаг "Роснефти", а также невыразительной динамикой бумаг "НОВАТЭКа" на фоне тенденции к снижению цен на газ в Европе из-за мягкой зимы", - считает аналитик.

"Минфин РФ объявил о том, что с 13 января планирует возобновить операции по покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила, чтобы возместить выбывающие нефтегазовые доходы в январе в объеме до 54,5 млрд руб. Кроме того, в январе экспортеры имеют меньшие сроки на конвертацию своей внешней выручки для уплаты налогов. Таким образом, можно сказать, что финансовое ведомство впервые за крайне долгий период планирует осуществлять операции, которые будут поддерживать, а не ослаблять рубль", - отмечает аналитик.

Инвесторы ждут выхода в четверг в США статистики по потребительской инфляции за декабрь, которая может показать дальнейшее замедление роста цен. Соответственно, вместе с ожиданиями растут надежды на скорое завершение цикла ужесточения денежной политики ФРС, а за ней и другими центральными банками. Кроме того, в Европе отмечается снижение цен на газ, что также вносит вклад в падение инфляционных ожиданий, полагает аналитик.

Тем временем, реалии глобального рынка нефти говорят о вполне вероятном дефиците. "В американском Минэнерго полагают, что поставки нефти из РФ могут сократиться в текущем году на 1,4 млн б/с. При этом от Китая в текущем году ждут восстановления спроса на сравнимую величину", - отмечает Кочетков.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, инвесторы проявляют осторожность перед публикацией свежих данных по инфляции в США и оценивают заявления финансовых регуляторов. Преобладающим становится мнение, что темп поднятия ставок ФРС США будет снижаться, но целевой уровень окажется выше 5% и продержится дольше.

Помимо снижения акций "Роснефти" после отсечки дивидендов аналитик отметил снижение бумаг "Дальневосточного морского пароходства" (-3%) после того, как государство изъяло через суд 92,4% акций у прежних владельцев. Индекс МосБиржи продолжает снижать амплитуду колебаний, консолидируясь ниже уровня 2200 пунктов. Выход из этого застоя неизбежен, однако пока сложно сказать, когда и в какую сторону он произойдет. Следующее сопротивление находится в районе 2260 пунктов, а следующая поддержка - на уровне 2070 пунктов, полагает Калачев.

Фондовая Азия

В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,6-1,2%) и продолжился рост в США (индексы прибавляют 0,2-0,8% во главе с Nasdaq).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет Минтруда США (четверг, 16:30 по Москве) о динамике потребительских цен в стране за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 6,5% с ноябрьских 7,1%.

Кроме того, трейдеры ждут старта очередного сезона корпоративной отчетности: уже в эту пятницу ряд крупных банков, включая Bank of America, Citigroup, JPMorgan, а также Bank of New York, опубликуют результаты за прошедший квартал.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены продолжили рост, несмотря на негативную статистику Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $81,07 за баррель (+1,2% и +0,6% накануне), февральская цена WTI - $76,02 за баррель (+1,2% и +0,7% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-2,2 млн), запасы бензина выросли на 4,11 млн баррелей (ожидался рост на 0,75 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,07 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,35 млн).

Тем временем Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $92,36 до $83,1 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также скорректировало среднюю цену по итогам 2022 года - $100,94 за баррель.

Таким образом, EIA ожидает, что в 2023 году баррель Brent будет на 18% дешевле, чем в прошлом. В 2024 году ведомство ждет продолжения падения цены по мере роста мировых запасов нефти - до $77,57 за баррель.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (+39,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+39,9%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+39,2% и +16% "префы"), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+15,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+11,1%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+8,6%).

Акции ПАО "Белуга групп" подросли на 0,2%, до 2893 рубля. Акционеры компании на внеочередном собрании в среду утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 75 рублей на акцию, сообщила компания. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 23 января 2023 года. Дивиденды планируется выплатить из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Согласно пресс-релизу компании, на выплату дивидендов будет направлено 968 млн рублей (без учета казначейских акций), что составляет 57% чистой прибыли "Белуга групп" по МСФО за 9 месяцев 2022 года. Дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года составили 150 рублей на акцию.

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (-16,1%, до 6,3 рубля; оборот превысил 1,753 млрд рублей), OR Group (-6,4%), МКФ "Красный Октябрь" (-4,2%), "Мостотреста" (-4,1%), ПАО "Центральный телеграф" (-3,7% и -5,9% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-3,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-3%).

За предыдущие два дня акции "Фармсинтеза" взлетели в цене без новостей почти на 70% (с уровня 4,445 рубля), причем рост сопровождался рекордными оборотами (накануне, например, объем торгов на Мосбирже превысил 3 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,26 млрд рублей (из них 16,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,75 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,69 млрд рублей на акции "Роснефти").