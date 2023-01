Twitter пытается завлечь компании бесплатной рекламой

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сервис микроблогов Twitter предлагает рекламодателям бесплатные услуги, надеясь таким образом вернуть на площадку компании, покинувшие ее после приобретения сервиса Илоном Маском.

Twitter предлагает фирмам, покупающим рекламу на сумму до $250 тыс., возможность разместить объявления еще на ту же сумму бесплатно, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции письма сервиса к потенциальным рекламодателям.

Предложение действует для рекламных кампаний сроком до 28 февраля. Таким образом, оно охватывает период Супербоула - финала чемпионата по американскому футболу, который считается самым активным временем года для рекламы. День матча приносит Twitter рекордную дневную выручку, отмечает WSJ.

После того, как Twitter перешел под контроль Маска, многие крупные бренды, включая Pfizer Inc., United Airlines Holdings Inc., General Motors Co. и Volkswagen AG, приостановили расходы на рекламу в сервисе. Опасения рекламодателей вызвал новый подход к модерации контента, в результате чего их рекламные объявления могли оказаться по соседству с твитами спорного содержания.

В 2021 году Twitter получила выручку в размере $5,1 млрд, и 90% этой суммы составили доходы от продажи рекламы.