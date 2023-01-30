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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"Русагро" сократила квартальную выручку на 11% до 69,6 млрд рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года группа "Русагро" снизила выручку (до элиминации между бизнес-сегментами) на 11% в годовом исчислении, до 69,6 млрд рублей, сообщила компания.

Годовая выручка группы выросла на 6%, до 258,6 млрд рублей.

Падение выручки в четвертом квартале в "Русагро" связали в основном со снижением выручки сельскохозяйственного бизнеса, "который столкнулся с существенным падением цен реализации и с переносом значительного объема продаж на первую половину 2023 года в ожидании улучшения рыночной конъюнктуры, а также в связи с задержкой в сборе урожая на фоне неблагоприятных погодных условий".

Русагро
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