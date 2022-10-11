МВФ ожидает падения ВВП России в 2022 году на 3,4%, в 2023 году - на 2,3%

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд вновь улучшил свою оценку динамики российской экономики в 2022 году. Теперь МВФ ожидает ее падения на 3,4% вместо 6%, ожидавшихся в июле, и 8,5%, прогнозировавшихся им в апреле. Прогноз на 2023 год также более позитивный - снижение ВВП РФ, по мнению фонда, составит 2,3%, а не 3,5%. Такая оценка приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis), опубликованном фондом во вторник.

В январе, до начала конфликта на Украине и последовавших антироссийских санкций, фонд прогнозировал рост экономики РФ в 2022 году на 2,8%, в 2023 году - на 2,1%.

МВФ оставил без изменения свой июльский прогноз роста мировой экономики в 2022 году - 3,2% (в январе ожидался рост на 4,4%, в апреле - на 3,6%). На 2023 год оценка снижена до 2,7% с 2,9% в июле и 3,6% в апреле (в январе МВФ прогнозировал рост мирового ВВП на 3,8%).

"Мировая экономика продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, вызванными затяжным воздействием трех мощных сил: российского вторжения на Украину, "кризиса стоимости жизни", вызванного постоянным и усиливающимся инфляционным давлением, и замедления темпов роста в Китае. (...) ВВП стран, представляющих более трети мировой экономики, сократится в 2023 году, в то время как три крупнейшие экономики - США, Европейский Союз и Китай - продолжат буксовать. Словом, худшее еще впереди, и для многих 2023 год будет ощущаться как рецессия", - говорится в обзоре.

Конфликт на Украине спровоцировал энергетический кризис в Европе, который резко увеличивает стоимость жизни и препятствует экономической деятельности, пишет МВФ. "Цены на газ в Европе выросли более чем в четыре раза с 2021 года, при этом Россия сократила поставки до менее чем 20% от уровней 2021 года, что повышает вероятность нехватки энергии следующей зимой и далее. В более широком смысле конфликт также привел к росту цен на продовольствие на мировых рынках, несмотря на недавнее снижение цен после сделки по зерну в Черном море, что вызвало серьезные трудности для семей с низкими доходами во всем мире, особенно в странах с низкими доходами", - заявляет фонд.

В докладе также отмечается, что устойчивое и все усиливающееся инфляционное давление вызвало быстрое и синхронизированное ужесточение денежно-кредитных условий наряду с сильным укреплением доллара по отношению к большинству других валют. "Более жесткие глобальные валютно-финансовые условия будут влиять на экономику, снижая спрос и помогая постепенно подавлять инфляцию. Однако до сих пор ценовое давление остается довольно стойким и вызывает серьезное беспокойство у политиков. Мы ожидаем, что глобальная инфляция достигнет пика в конце 2022 года, но останется высокой дольше, чем ожидалось ранее, и к 2024 году снизится до 4,1%", - отмечается в обзоре.

Всемирный банк ранее также улучшил оценку падения российской экономики в 2022 году до 4,5% с 8,9%, прогнозировавшихся им в июне. В 2023 году снижение ВВП РФ, по прогнозу ВБ, составит 3,6% (ранее прогнозировалось минус 2%), в 2024 году ожидается рост на 1,6% (ранее - рост на 2,2%).

Минэкономразвития РФ прогнозирует спад ВВП в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Июльский прогноз Банка России на 2022 год предполагает падение ВВП РФ на 4-6%, на 2023 год - снижение на 1-4%, на 2024 год - рост на 1,5-2,5%. ЦБ будет уточнять прогноз в конце октября, скорее всего, улучшит оценку на 2022 год.

Страновые оценки

МВФ несущественно, но все же улучшил свой прогноз роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2022 год - до 3,7% с 3,6% (в апреле ожидал 3,8%), на 2023 год - понизил до 3,7% с 3,9% (апрельский - 4,4%).

Прогноз роста экономики Китая в текущем году ухудшен до 3,2% с 3,3% (в апреле ожидался рост на 4,4%, в январе - на 4,8%), в 2023 году - до 4,4% с 4,6% (апрельская оценка - 5,1%).

Оценка роста ВВП Индии также снижена - до 6,8% с 7,4% (апрель - 8,2%) в 2022 году, на 2023 год осталась без изменений - 6,1% (апрель - 6,9%).

При этом прогноз роста бразильской экономики существенно повышен на 2022 год - до 2,8% с 1,7% в июле и 0,8% в апреле, на 2023 год также повышен - до 1% с до 0,9% (апрельский прогноз - 1,4%).

Оценка роста ВВП развитых стран в 2022 году ухудшен на 0,1 процентного пункта - до 2,4% (апрель - 3,5%) и на 0,3 п.п. - до 1,1% - в 2023 году (2,4% - апрельская оценка).

МВФ продолжил снижение прогноза по росту ВВП США в 2022 году - на 0,7 п.п. до 1,6% (апрель - 3,7%). На следующий год оценка осталась прежней - 1% (апрель - 2,3%).

Экономика стран еврозоны в текущем году, по мнению МВФ, вырастет на 3,1%, прогноз улучшен с 2,6% в июле и 2,8% в апреле). На 2023 год оценка ухудшена на 0,7 п.п. - до 0,5% (апрель - 2,3%).

Прогноз роста ВВП Италии в 2022 году был повышен до 3,2% с 3% в июле и 2,3% в апреле. В 2023 году МВФ ожидает снижение экономики на 0,2%, в июле прогнозировал рост на 0,7%, в апреле - на 1,7%.

Экономика Германии в 2022 году вырастет, по мнению МВФ, только на 1,5% (лучше июльского прогноза - 1,2%). При этом в 2023 году ожидается снижение экономики на 0,3% (в июле ожидался рост на 0,8%, в апреле - на 2,7%).

Прогноз для Испании на текущий год повышен до 4,3% с 4% (в апреле - 4,8%) и снижен до 1,2% с 2% в 2023 году.

Для Франции оценка на текущий год улучшена до 2,5% с 2,3% и на 0,4 п.п., на 2023 год ухудшена - до 0,7% с 1%.

Прогноз роста экономики Великобритании на 2022 год улучшен до 3,6% с 3,2%, на 2023 год - ухудшен до 0,3% с 0,5%. Оценка роста ВВП Японии на текущий год осталась на уровне 1,7%, на 2023 год сократилась до 1,6% с 1,7%.