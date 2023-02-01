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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

АПХ "Мираторг" увеличил уставный капитал почти в 28 раз за счет объединения активов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Уставный капитал ООО "АПХ "Мираторг", управляющего активами агрохолдинга, с 31 января 2023 года составляет 47 млрд 865,5 млн рублей против 1,731 млрд рублей ранее, следует из ЕГРЮЛ.

Он разделен на равные доли между Виктором и Александром Линниками.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга, увеличение уставного капитала ООО связано с объединением активов компании. "Изменения носят консолидирующий характер и способствуют наилучшему структурированию компаний внутри холдинга, а также повышению качества корпоративного управления", - пояснили в пресс-службе.

В августе 2022 года Линники стали напрямую владеть ООО "АПХ "Мираторг", которое ранее они контролировали через кипрскую Agromir Ltd.

"Мираторг" основан в 1995 году, является крупнейшим производителем в РФ свинины, говядины, входит в топ-10 производителей мяса птицы, занимается изготовлением готовых блюд, кулинарной продукции и др. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие и другие предприятия. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка". Всего около 30 компаний, которые теперь напрямую контролируются ООО "АПХ "Мираторг", следует из ЕГРЮЛ.

АПХ "Мираторг
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