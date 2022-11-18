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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

Братья Линники стали напрямую контролировать торговую компанию "Мираторг"

Братья Линники стали напрямую контролировать торговую компанию "Мираторг"
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Виктор и Александр Линники стали напрямую контролировать ООО "ТК "Мираторг", следует из данных ЕГРЮЛ.

Теперь торговая компания принадлежит им на паритетных началах. Прежде Линники управляли ею через кипрскую Troyen Ltd.

В августе 2022 года напрямую Линникам стало принадлежать и ООО "АПХ "Мираторг", которое ранее они контролировали через кипрскую Agromir Ltd.

В октябре на эту структуру были переведены SPV-компания "Мираторг финанс" и "Мираторг-генетика". Ранее они принадлежали кипрской Troyen Ltd.

"Мираторг" основан в 1995 году. Это крупнейший в России производитель свинины и говядины. Компания входит в топ-10 производителей мяса птицы, занимается изготовлением готовых блюд, кулинарной продукции и др. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка".

Мираторг ТК Мираторг Виктор Линник Александр Линник Troyen Кипр Agromir
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