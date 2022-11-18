Братья Линники стали напрямую контролировать торговую компанию "Мираторг"

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Виктор и Александр Линники стали напрямую контролировать ООО "ТК "Мираторг", следует из данных ЕГРЮЛ.

Теперь торговая компания принадлежит им на паритетных началах. Прежде Линники управляли ею через кипрскую Troyen Ltd.

В августе 2022 года напрямую Линникам стало принадлежать и ООО "АПХ "Мираторг", которое ранее они контролировали через кипрскую Agromir Ltd.

В октябре на эту структуру были переведены SPV-компания "Мираторг финанс" и "Мираторг-генетика". Ранее они принадлежали кипрской Troyen Ltd.

"Мираторг" основан в 1995 году. Это крупнейший в России производитель свинины и говядины. Компания входит в топ-10 производителей мяса птицы, занимается изготовлением готовых блюд, кулинарной продукции и др. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка".