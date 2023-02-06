"НОВАТЭК" в ближайшие 2-3 месяца запустит гидрокрекинг в Усть-Луге

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в ближайшие 2-3 месяца запустит гидрокрекинг в Усть-Луге, сообщил журналистам в Бангалоре в кулуарах India Energy Week председатель правления компании Леонид Михельсон.

Он также напомнил, что в конце года компания планирует запустить нефтяную залежь Харбейского месторождения, что "в какой-то степени стабилизирует падение нашей нефтяной добычи". Ранее Михельсон отмечал, что "НОВАТЭК" намерен выйти на полку примерно в 1,5 млн т нефти на этом объекте к середине 2024 года.

Изначально установку гидрокрекинга в Усть-Луге планировалось построить в середине 2019 года, затем пуск был перенесен на конец 2021 года, еще позже - на вторую половину 2022 года.

Ее предполагаемая мощность - не более 1 млн т, стоимость - около 20 млрд рублей. В результате реализации проекта планируется увеличить выпуск керосина, светлой и тяжелой нафты и газойля за счет снижения производства мазута.

Оператор комплекса по переработке и перевалке конденсата в Усть-Луге - "НОВАТЭК - Усть-Луга" - 100%-я "дочка" "НОВАТЭКа".