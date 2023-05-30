Toyota в апреле увеличила производство автомобилей до рекорда

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor Corp. в апреле 2023 года увеличила производство на 13,8% в годовом измерении, до 787,8 тысячи автомобилей, что стало рекордным показателем для компании, сообщается в ее пресс-релизе.

В том числе выпуск машин на зарубежных предприятиях вырос на 14,7% и также достиг рекорда в 514 738 штук. В Китае производство подскочило в полтора раза (на 51,9%) на фоне возобновления работы завода в Шанхае, в Индии - более чем вдвое (на 119%), а в целом в Азии - на 21,5%. В Северной Америке (США, Канада, Мексика) показатель повысился на 6%, в Европе (Великобритания, Турция, Франция, Чехия) - на 19,3%.

Производство внутри страны выросло на 12,2%, до 273,06 тысячи машин, на фоне повышения спроса и улучшения ситуации с поставками полупроводниковой продукции.

Продажи Toyota в мире в апреле составили 800 863 автомобилей, что на 4,9% выше показателя годом ранее. При этом в Японии они подскочили на 21,5% - до 125 326 штук, в Китае - на 46,3%, до 162 554 машин.

Также в апреле компания продала 8 584 электромобилей, включая Lexus. В результате доля таких машин в общем объеме продаж впервые превысила 1%.

В январе-апреле компания продала 26 057 электромобилей. В 2022 году продажи электромобилей составили всего 24 466 штук.

Всего в мире с начала года Toyota продала более 3,2 млн автомобилей, что на 2,6% превышает показатель за январь-апрель 2022 года. Производство выросло на 6,8% - до 3,132 млн.