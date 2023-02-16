В Думу внесен проект об оборотных штрафах IT-компаниям за отсутствие системы хранения трафика

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который с 1 января 2024 года вводит оборотные штрафы для операторов связи за отказ устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая подразумевает хранение трафика пользователей: текстовых и телефонных разговоров, а также контента сообщений.

Документ (№297967-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно поправкам в КоАП, неисполнение оператором связи обязанности по установке СОРМ влечет наложение штрафа на ИП и компании в размере от 0,001% до 0,003% размера годовой выручки, повторное нарушение - в размере от 0,01% до 0,03% от размера годовой выручки. В обоих случаях штраф не может быть меньше 1 млн руб.

Уточняется, что выручка от реализации определяется на рынке оказания соответствующего лицензии вида услуги связи того субъекта РФ, где выявлено правонарушение.

С инициативой о введении оборотных штрафов Минцифры выступало в июне прошлого года, но тогда размер штрафа предлагалось установить на уровне от 0,01% до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 млн руб.

Операторы связи должны устанавливать на свои сети COPM с лета 2018 г., то есть они должны выделить емкости для хранения трафика (текстовые и телефонные разговоры, контент сообщений) и хранить их в течение от 30 дней до полугода. При этом, как сообщал ряд СМИ, операторы из-за технических и финансовых трудностей, связанных с введением системы, стали вырабатывать механизмы, позволяющие отложить внедрение системы.

"Минцифры всегда учитывает интересы рынка, но в вопросе безопасности компромиссов быть не может. Если законопроект примут, операторам придется устанавливать СОРМ, чтобы избежать оборотных штрафов, а Минцифры будет уверено, что сети российских операторов не используют преступники", - поясняли ранее необходимость принятия законопроекта в министерстве.

В Госдуме уже находится принятый в первом чтении правительственный законопроект (№254008-8), который повышает в 133 раза, до 1 млн руб., пошлину за выдачу телеком-лицензии. Необходимость такого резкого повышения штрафа авторы обосновывали тем, что многие операторы не внедряют СОРМ, а затем, когда сроки внедрения уже исходят (от 1 до 3 лет со дня получения лицензии), закрывают действующую лицензию, платят 7,5 тыс. руб. за новую и таким образом получают новую отсрочку по установке COPM.