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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Все причальные устройства КТК могут возобновить работу в октябре

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Поврежденные выносные причальные устройства (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) будут возвращены к работе в октябре, считает глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков.

"По КТК - там не такая большая проблема. Все полностью (материалы и оборудование, необходимые для замены - ИФ), есть в наличии. Вся проблема в том, что для него специальное судно нужно мобилизовать. 20 с лишним дней идет на мобилизацию судна, которое может заменить это оборудование. Сама замена занимает неделю. Это не проблема, в октябре он (КТК - ИФ) врубится по полной", - сказал Акчулаков агентству "Интерфакс-Казахстан".

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Ранее в Минэнерго Казахстана агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщали, что КТК ведет поиск подрядчика для восстановления двух поврежденных выносных причальных устройств (ВПУ).

Сроки возобновления эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2 будут определены по итогам проведения тендерных процедур и заключения договора с будущим подрядчиком, сообщали в ведомстве.

Также в министерстве информировали, что консорциумом заказаны два танкера для промывки грузовых систем ВПУ-1 и ВПУ-2.

Напомним, 22 августа КТК приостановил эксплуатацию ВПУ-1 и ВПУ-2 из-за повреждений танков плавучести. В условиях полной готовности к проведению работ и подходящей погоды замена каждого агрегата займет месяц, отмечали в КТК.

Нефтепровод КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев. На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе из-за аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ в результате шторма в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).

Казахстан КТК
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