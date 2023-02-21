HSBC увеличил чистую прибыль в IV кв. в 2,6 раза

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года в 2,6 раза благодаря подъему процентных ставок.

HSBC объявил о намерении выплатить специальные дивиденды в размере $0,21 на акцию после продажи канадского подразделения, которую он рассчитывает завершить в конце 2023 года.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $4,62 млрд по сравнению с $1,79 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Доналоговая прибыль HSBC в минувшем квартале выросла почти в два раза - до $5,2 млрд с $2,7 млрд годом ранее. Доналоговая прибыль без учета разовых факторов повысилась в 1,9 раза, до $6,83 млрд, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, на уровне $6,51 млрд.

HSBC, как и другие глобальные фининституты, выигрывает от повышения процентных ставок мировыми центробанками.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале увеличился в 1,4 раза, до $9,58 млрд, чистая процентная маржа - до 1,75% с 1,19% годом ранее.

Квартальная выручка HSBC повысилась на 24%, до $14,9 млрд.

По итогам всего 2022 года банк увеличил чистую прибыль на 18%, до $14,82 млрд, выручку - на 4%, до $51,7 млрд.

Годовая доналоговая прибыль HSBC уменьшилась на 7%, до $17,5 млрд, что включает разовые списания в размере $2,4 млрд, связанные с планируемой продажей розничных банковских операций во Францию. Доналоговая прибыль без учета разовых факторов увеличилась на 17%, до $24 млрд.

Согласно прогнозу банка, в 2023 году его чистый процентный доход увеличится по крайней мере до $36 млрд с $32,61 млрд в 2022 году.

Совет директоров HSBC одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере $0,23 на акцию.

Бумаги HSBC подорожали на 13,5% за последние 12 месяцев.