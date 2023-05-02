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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Банк HSBC увеличил чистую прибыль в I квартале более чем втрое

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Британский банк HSBC Holdings Plc увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 года более чем в три раза на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в мире.

Как отмечается в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-марте составила $10,33 млрд по сравнению с $2,76 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Доналоговая прибыль HSBC в минувшем квартале также выросла более чем втрое, до $12,89 млрд. Без учета изменения курсов валют показатель составил те же $12,89 млрд против $3,84 млрд годом ранее.

Чистый процентный доход банка увеличился до $8,96 млрд c $6,48 млрд благодаря повышению процентных ставок, чистая процентная маржа - на 50 базисных пунктов, до 1,69%.

Квартальная выручка HSBC повысилась на 64%, до $20,17 млрд.

Согласно прогнозу банка, в 2023 году его чистый процентный доход составит не менее $34 млрд.

Кроме того, HSBC анонсировал программу обратного выкупа акций на сумму до $2 млрд и объявил дивиденды в размере $0,1 на акцию. Это его первые квартальные дивиденды с 2019 года.

Бумаги банка за последние 12 месяцев подорожали на 14,5%.

HSBC
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