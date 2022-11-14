Роснедра переоформили 6 лицензий Салыма с нидерландской SPD на российское ООО

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Роснедра переоформили шесть лицензий Салымского проекта, принадлежащего совместному предприятию "Газпром нефти" и Shell, с нидерландской компании Salym Petroleum Development N.V. на российское ООО "Салым Петролеум Девелопмент", сообщил "Интерфаксу" глава Минприроды Александр Козлов.

Он напомнил, что летом Госдума одобрила законопроект Минприроды, по которому иностранные компании не смогут владеть лицензиями на российские месторождения без регистрации российской "дочки".

"И буквально на днях завершился перевод 6 лицензий, которые находились в пользовании у компании с иностранным участием, в российскую юрисдикцию. Логика очень простая у нас - хочешь работать с российскими недрами? Зарегистрируй исключительно российскую компанию!" - сказал министр.

Закон, который запрещает выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям без российских "дочек", был принят в июле. Для осуществления работы иностранные предприятия должны создать юридические лица в России и передать им права пользования участками недр.

В августе Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление дочернего предприятия "Газпром нефти" "ГПН - Салымские проекты" о переводе в российскую юрисдикцию зарегистрированного в Нидерландах совместного предприятия с Shell - Salym Petroleum Development N.V. (SPD). Суд постановил преобразовать SPD в российский филиал - ООО "Салым Девелопмент", совладельцами которого в равных долях станут действующие акционеры SPD - ООО "ГПН - Салымские проекты" и Shell Salym Development B.V.

В сентябре филиал голландского СП "Газпром нефти" и Shell был зарегистрирован в России как ООО "Салым Петролеум Девелопмент".

Салым - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО, на паритетных началах принадлежащий "Газпром нефти" и Shell. СП занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, утвержденные Государственной комиссией по запасам РФ, составляют 140 млн тонн.

Ранее Shell plc объявила о намерении поэтапно выйти из всех российских углеводородных проектов, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ).