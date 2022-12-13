"Газпром нефть" просит снять запрет на выход Shell из Салымского проекта, чтобы выкупить долю партнера

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" просит суд снять с Shell часть обеспечительных мер, принятых ранее по ходатайству самой НК, и разрешить иностранному партнеру по освоению Салымской группы нефтяных месторождений продать свою долю в операторе проекта, ООО "Салым Петролеум Девелопмент". Покупателем может выступить структура "Газпром нефти".

Как сообщается в судебной картотеке, в понедельник ООО "ГПН-Салымские проекты" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением "о разрешении Shell Salym Development B.V., распоряжаться 50% доли в уставном капитале ООО "Салым Петролеум Девелопмент" и совершать сделки и действия по ее отчуждению в пользу ООО "ГПН-Ближневосточные проекты".

Суд назначил на 22 декабря судебное заседание для рассмотрения обоснованности заявления.

Как сообщалось, в августе Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление "ГПН - Салымские проекты" о переводе в российскую юрисдикцию зарегистрированного в Нидерландах совместного предприятия с Shell - Salym Petroleum Development N.V. (SPD). Суд постановил преобразовать SPD в российский филиал - ООО "Салым Петролеум Девелопмент", совладельцами которого в равных долях станут действующие акционеры SPD - ООО "ГПН - Салымские проекты" и Shell Salym Development B.V.

Суд также приостановил до конца 2023 года права компании Shell Salym Development B.V., связанные с участием в ООО "Салым Петролеум Девелопмент" - в том числе право требовать выкупа своей доли и право по распоряжению ей.

В сентябре филиал голландского СП "Газпром нефти" и Shell был зарегистрирован в России как ООО "Салым Петролеум Девелопмент".

Салым - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО, на паритетных началах принадлежащий "Газпром нефти" и Shell. СП занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, утвержденные Государственной комиссией по запасам РФ, составляют 140 млн тонн.

Ранее Shell plc объявила о своем намерении поэтапно выйти из всех российских углеводородных проектов, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ).