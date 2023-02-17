Президент РФ разрешил "Газпром нефти" приобрести долю Shell в Салымском проекте

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил "Газпром нефти" приобрести доли британо-нидерландской Shell в проектах "Салым Петролеум" и "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз" (ХМНС). Соответствующее распоряжение президента опубликовано в пятницу поздно вечером.

Распоряжение качается специального решения о совершении сделок ООО "ГПН-Ближневосточные проекты" (дочернее предприятие "Газпром нефти") по приобретению: 50% обыкновенных акций ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз", принадлежащих Shell Exploration and Production (LXVI) B.v.); 50% доли в уставном капитале ООО "Салым Петролеум Девелопмент", принадлежащих SHELL Salym Development B.V.

"Для совершения сделок, указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации)", - говорится в документе.

Ранее Shell сообщила, что подписала документы с "Газпром нефтью" документы о продаже своей доли 50% в совместном предприятии Salym Petroleum Development (осваивает проект Салым в ХМАО).

Shell в середине 2022 года отстранилась от управления этого СП с "Газпром нефтью", вывела своих сотрудников из совета директоров, обнулила стоимость актива, признав полное обесценение в размере $233 млн. В конце 2022 года в соответствии с российскими законодательными изменениями и решениями судов Salym Petroleum Development был преобразован в российское ООО "Салым Петролеум Девелопмент", в котором у Shell оставалась доля в 50%.

Ранее суд удовлетворил заявление "Газпром нефти" о снятии с Shell части обеспечительных мер, запрещающих британо-нидерландской компании продажу доли в "Салым Петролеум Девелопмент".

Салым - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО. Занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, утвержденные Государственной комиссией по запасам РФ, составляют 140 млн тонн.

Ранее Shell plc объявила о своем намерении поэтапно выйти из всех российских углеводородных проектов, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ).

Совместное предприятие "Газпром нефти" и Shell - "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз" - планировало изучать ряд месторождений в Западной Сибири.