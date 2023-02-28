Металлурги после паузы заплатят в бюджет за январь по формуле расчета акциза на сталь

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вертикально интегрированным металлургическим компаниям РФ, исходя из действующей формулы расчета акциза на сталь, придется по итогам января вернуться к выплатам в бюджет после паузы с августа прошлого года: значение экспортной цены сляба за первый месяц года превысило 30 тыс. руб./тонна.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года был принят закон об увеличении минимальной планки экспортной цены на сляб, дающей вертикально интегрированным металлургам право на применение нулевой ставки акциза на жидкую сталь (с начала 2022 года ставка акциза на сталь в размере 2,7% применялась в том случае, если значение показателя Цсляб было выше $300 за тонну). Теперь акциз обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, оказалось меньше 30 тыс. руб. Этой норме была придана обратная сила с 1 августа 2022 г.

Согласно опубликованным Федеральной антимонопольной службой показателям для расчета акциза на жидкую сталь в январе этого года, цена сляба FOB Черное море установлена на уровне $569,8/тонна. Средний номинальный курс доллара США к рублю в январе, по данным ЦБ РФ, составлял 69,2 руб./$1. Таким образом, цена сляба в прошлом месяце находилась на отметке 39,4 тыс. руб./тонна, что предполагает возврат металлургов к уплате акциза.

В Минфине РФ "Интерфаксу" подтвердили, что ведомство ожидает поступлений в бюджет от акциза на сталь по итогам января.

С августа прошлого года значение экспортной цены на сляб, умноженное на средний за месяц курс доллара США, не превышало 30 тыс./тонна, варьируясь от 26,3 тыс. руб. до 29,2 тыс. руб./тонна.

В Минпромторге, а также в меткомпаниях – "Северстали", "Магнитогорском металлургическом комбинате", Evraz и "Новолипецком металлургическом комбинате" – от комментариев отказались.