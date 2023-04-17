"Сусуманзолото" в 2022 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 5 раз

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - "Сусуманзолото" в 2022 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 5 раз, до 0,5 млрд рублей. Это следует из бухгалтерской отчетности золотодобытчика.

Во многом это объясняется существенным снижением рублевых цен на золото. Как сообщает компания, ее средние цены реализации снизились на 15%, до 3620 рублей за грамм. Объем реализации просел незначительно, на 1%, и составил около 7 тонн золота (покупателями были в том числе Сбербанк и ВТБ). В результате годовая выручка "Сусуманзолота" снизилась на 15%, до 25,5 млрд рублей.

Себестоимость выросла приемлемо, на 4%, до 20,6 млрд рублей, прочие доходы существенно снизились.

В 2022 году задолженность "Сусуманзолота" по кредитам и займам увеличилась на 2 млрд рублей за счет повышения процентной ставки: рост ключевой ставки весной привел к росту привязанных к ней ставок по кредитам, объясняет компания. С начала 2023 года "Сусуманзолото" привлекло еще 0,7 млрд рублей в Сбербанке.

Показатель 2022 2021 Динамика Выручка 25 511 30 089 -15 % Себестоимость продаж (20 600) (19 901) 4 % Валовая прибыль 4 911 10 187 -52 % Прибыль от продаж 4 149 9 334 -56 % Прочие расходы, нетто (2 167) (6 200) -65 % Прибыль до налогообложения 1 073 3 261 -67 % Чистая прибыль 530 2 626 -80 % Денежные средства и эквиваленты на конец года 218 302 -28 % Общий долг на конец года 7 031 5 012 40 % - долгосрочные заемные средства 6 253 2 332 168 % - краткосрочные заемные средства 779 2 679 -71 % Чистый долг на конец года 6 813 4 710 45 % Денежные потоки от текущих операций 4 979 5 447 -9 %

Группа "Сусуманзолото" по итогам 2021 года замыкала топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний РФ. Помимо одноименного АО в нее входят ЗРК "Омчак", компании "Дражник", "Чай-Урья золото", рудник Штурмовской и другие структуры (их показатели не учитываются в РСБУ). На конец 2022 года основным акционером "Сусуманзолота" с долей 94,6% являлась "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК).

УГМК – российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте 2022 года УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании, детали новой структуры акционеров не раскрывались.