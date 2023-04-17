"Сусуманзолото" в 2022 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 5 раз
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - "Сусуманзолото" в 2022 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 5 раз, до 0,5 млрд рублей. Это следует из бухгалтерской отчетности золотодобытчика.
Во многом это объясняется существенным снижением рублевых цен на золото. Как сообщает компания, ее средние цены реализации снизились на 15%, до 3620 рублей за грамм. Объем реализации просел незначительно, на 1%, и составил около 7 тонн золота (покупателями были в том числе Сбербанк и ВТБ). В результате годовая выручка "Сусуманзолота" снизилась на 15%, до 25,5 млрд рублей.
Себестоимость выросла приемлемо, на 4%, до 20,6 млрд рублей, прочие доходы существенно снизились.
В 2022 году задолженность "Сусуманзолота" по кредитам и займам увеличилась на 2 млрд рублей за счет повышения процентной ставки: рост ключевой ставки весной привел к росту привязанных к ней ставок по кредитам, объясняет компания. С начала 2023 года "Сусуманзолото" привлекло еще 0,7 млрд рублей в Сбербанке.
|Показатель
|2022
|2021
|Динамика
|Выручка
|25 511
|30 089
|-15 %
|Себестоимость продаж
|(20 600)
|(19 901)
|4 %
|Валовая прибыль
|4 911
|10 187
|-52 %
|Прибыль от продаж
|4 149
|9 334
|-56 %
|Прочие расходы, нетто
|(2 167)
|(6 200)
|-65 %
|Прибыль до налогообложения
|1 073
|3 261
|-67 %
|Чистая прибыль
|530
|2 626
|-80 %
|Денежные средства и эквиваленты на конец года
|218
|302
|-28 %
|Общий долг на конец года
|7 031
|5 012
|40 %
|- долгосрочные заемные средства
|6 253
|2 332
|168 %
|- краткосрочные заемные средства
|779
|2 679
|-71 %
|Чистый долг на конец года
|6 813
|4 710
|45 %
|Денежные потоки от текущих операций
|4 979
|5 447
|-9 %
Группа "Сусуманзолото" по итогам 2021 года замыкала топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний РФ. Помимо одноименного АО в нее входят ЗРК "Омчак", компании "Дражник", "Чай-Урья золото", рудник Штурмовской и другие структуры (их показатели не учитываются в РСБУ). На конец 2022 года основным акционером "Сусуманзолота" с долей 94,6% являлась "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК).
УГМК – российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране. В марте 2022 года УГМК заявила, что Искандар Махмудов и Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами компании, детали новой структуры акционеров не раскрывались.