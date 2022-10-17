УГМК вошла в проект Басанского по производству ювелирной продукции

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) продолжает наращивать присутствие в золотом секторе – компания вошла в проекты по производству ювелирной продукции, принадлежащие магаданскому бизнесмену, владельцу концерна "Арбат" Александру Басанскому.

Из данных ЕГРЮЛ следует, что УГМК получила по 24% в фирмах "Золотой самородок" и "Самородки Колымы", зарегистрированных в 2000-х в пгт Палатка Магаданской области. Остальные 76% в обеих компаниях остаются у Басанского. "Золотой самородок" и "Самородки Колымы", согласно ОКВЭД, занимаются производством ювелирной продукции. Масштаб бизнеса относительно невелик: в последние годы выручка каждой была в пределах 100 млн рублей, а по итогам 2021 года подросла примерно до 150 млн рублей.

Концерн "Арбат" входит в топ-20 российских золотодобытчиков. Ранее сообщалось, что под эгидой концерна в 2015 году в пгт Палатка открылся завод по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов, украшенных самородками из золота.

Также Басанский в рамках ИП владеет ювелирной сетью "Русское золото - Самородок", которая работает в Магаданской области. Самородки для производства украшений добывает "Арбат". Ранее бизнесмен сообщал в интервью местному СМИ "Колыма-информ": "Мы являемся единственным ювелирным предприятием в России, которое имеет свою геологоразведку рудных россыпных месторождений и само ведет добычу россыпного золота. У нас свое ювелирное производство и своя огромная розничная сеть".

УГМК, специализируясь прежде всего на меди и цинке, в последнее время активно скупает золотодобывающие активы. Так, компания приобрела "Сусуманзолото" и активы Petropavlovsk. СП с Басанским в компании комментировать отказались.