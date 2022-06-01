Несколько менеджеров УГМК номинированы в Совет директоров "Сусуманзолота"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Сусуманзолото" рекомендует акционерам на годовом собрании избрать совет директоров в новом составе, в котором на семь мест номинировано 15 человек, в том числе менеджмент "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК), следует из материалов компании.

Из избранного 25 июня 2021 года совета в новый список не включены совладелица, председатель совета директоров и заместитель гендиректора "Сусуманзолота" Любовь Герасимова, а также директор ООО "Астра" Иван Грудев.

При этом в новый состав совета директоров могут войти заместитель директора по корпоративным отношениям и спецпроектам УГМК Алексей Игошин, директор "УГМК-Инвест" Федор Кирсанов, начальник корпоративного отдела управления корпоративных отношений УГМК Вячеслав Краснов, директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов, заместитель технического директора по горно-обогатительному производству УГМК Алексей Пушкин.

Также в совет номинированы топ-менеджеры ООО "Ассоциация делового сотрудничества" Василий Коврижкин, АО "Рефсервис" Олег Богомолов, ООО "Центр КА" Александр Нестерович, ООО "Ларгус" Ольга Чайковская и председатель Магаданского отделения РГО Юрий Прусс. Свои места могут сохранить совладелицы АО Лариса Батурина и Элина Нестерович, генеральный директор "Сусуманзолота" Александр Чугунов, гендиректор ООО "Колымская угольная компания" Эдуард Лосинский и директор ООО "Дражник" Валерий Поляков.

УГМК в последнее время интересуется активами на российском рынке золотодобычи, рассматривала в том числе возможность приобретения золотодобывающей компании "Высочайший" (GV Gold), однако стороны не сошлись в цене. В апреле УГМК выкупила у Газпромбанка права требования по кредиту Petropavlovsk и, по данным газеты "Коммерсантъ", подала ходатайство в ФАС на покупку этой компании. УГМК, специализируясь прежде всего на меди и цинке, уже попутно добывает около 4,8 тонны золота, подсчитал Союз золотопромышленников РФ, без учета возможной переработки давальческого сырья.

Совет директоров "Сусуманзолота" также рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по итогам 2021 года 407,3 млн рублей, по 78 рублей на акцию. Это на 32% выше, чем годом ранее (110 рублей на бумагу).

"Сусуманзолото" намерено оставить 1,229 млрд рублей прибыли нераспределенной. Кроме того, совет директоров рекомендует направить 100 млн рублей на пополнение фонда социальных выплат, 11,8 млн рублей – в резервный фонд, 110 млн рублей – в фонд на оказание финансовой помощи ОАО "Санаторий Магадан" (для увеличения чистых активов).

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, планируется установить 18 июля.

Годовое собрание акционеров "Сусуманзолота", на котором будет рассматриваться вопрос распределения прибыли, назначено на 29 июня. Оно будет проведено в заочной форме, заполненные бюллетени для голосования принимаются до 28 июня. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 5 июня.

Основные активы "Сусуманзолота" расположены в Магаданской области, хотя в последние годы компания расширяет свою географию. По данным на конец 2021 года компания имеет более 80 лицензий на право пользования недрами, в том числе 73 - в Магаданской области, 9 - в Якутии. Балансовые запасы золота предприятия категории C1 и C2 составляют 47,071 тонн, в том числе 15,421 тонн рудного и 31,65 тонн россыпного.

По данным отчета компании, на 1 января 2022 года основными акционерами "Сусуманзолота" напрямую и через ООО "Ассоциация делового сотрудничества" являлись Любовь Герасимова (36,7%), Лариса Батурина (25,44%), Элина Нестерович (25,3%).