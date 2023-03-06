ГК "Русагро" в IV квартале сократила EBITDA на 44% до 9,6 млрд рублей

Годовая чистая прибыль группы упала на 84%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года ГК "Русагро" сократила чистую прибыль на 9,3%, до 5,45 млрд рублей и сократила скорректированную EBITDA на 44%, до 9,6 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA осталась на уровне 9%.

Выручка составила 58,2 млрд рублей, что на 11 ниже, чем годом ранее.

Чистая прибыль группа за весь 2022 год составила 7,787 млрд рублей, что на 84% меньше, чем в 2021 году, скорректированная EBITDA снизилась на 6%, до 45 млрд рублей, рентабельность по этому показателю - на 16 п.п., до 3%. Выручка увеличилась на 8%, до 240,2 млрд рублей.

"Русагро" занимает 15% в производстве сахара в России (3-е место), в том числе 48% - в производстве кускового сахара (1-е место), 6% - в производстве товарной свинины (4-е место), 13% - подсолнечного масла (1-е место), 52% - маргарина (1-е место).