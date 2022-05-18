В Кремле заявили, что не уверены в сообщениях о докапитализации украинского "Альфа-банка"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией, насколько достоверны сообщения СМИ о планах ряда крупных российских бизнесменов вкладываться в украинский бизнес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, насколько это достоверная информация. И потом, это не совсем вопрос для Кремля, сначала надо понять, насколько она достоверна", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к сообщениям СМИ о намерении акционеров докапитализировать "Альфа-банк (Украина)", среди совладельцев которого - Михаил Фридман и Петр Авен.