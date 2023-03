Поставщик сидений для Lada Vesta в 2022 году ушел в убыток

Ухудшение показателей компания связала с простоями на "АвтоВАЗе"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - ООО "Дейвон Спринг энд Сит" (российская "дочка" корейской Dae Won Kang Up, производит сидения для автомобилей Lada Vesta) по итогам 2022 года получило 118,8 млн рублей чистого убытка против чистой прибыли в 45,6 млн рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка "Дейвон Спринг энд Сит" в 2022 году снизилась более чем в пять раз, до 710,7 млн рублей.

В пояснении к отчетности ухудшение показателей связано с простоями "АвтоВАЗа" в 2022 году.

"Это привело к снижению производства сидений Lada Vesta в марте-апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 5 раз, а в мае и в июне 2022 года обществом не было произведено и не реализовано ни одного комплекта сидений. В мае-июне 2021 года Общество произвело 20 576 и реализовало 20 554 комплектов сидений", - говорится в документе.

При этом уточняется, что "Дейвон Спринг энд Сит" за весь 2022 год изготовило 22 980 комплектов сидений, а реализовало на 23 больше. В ноябре и декабре не было изготовлено ни одного комплекта.

На финансовых результатах компании также негативным образом сказались изменения курсовых разниц в феврале-марте прошлого года, также говорится в пояснении.

В отчетности также говорится, что после переноса производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти в августе "Дейвон Спринг энд Сит", также базировавшаяся в столице Удмуртии, тоже приняла решение перевести производственную площадку в этот город.

При этом компания сообщает, что в 2023 году не видит рисков угрозы непрерывности деятельности. Это связано с предоставленным АО "АвтоВАЗ" графиком поставки сидений на март-июнь.

Основные финпоказатели ООО "Дейвон Спринг энд Сит" (в тысячах рублей):

Показатель 2022 год 2021 год Динамика Выручка 710 749 3 672 295 -5,2 раза Себестоимость продаж 772 197 3 454 014 -4,5 раза Валовая прибыль (убыток) (61 448) 218 281 - Прибыль (убыток) от продаж (110 574) 106 061 - Прибыль (убыток) до налогообложения (149 508) 61 091 - Чистая прибыль (убыток) (118 804) 45 632 -

Кредиторская задолженность компании за год снизилась с 714,5 млн рублей до 68,2 млн рублей, дебиторская - с 868,9 млн до 31,9 млн рублей.

Согласно документации ООО "Дейвон Спринг энд Сит", ее учредителем является ОАО "Дейвон Канг Ап" (Dae Won Kang Up Co., Ltd), зарегистрированное в Сеуле.

Ранее сообщалось, что Ижевский завод "АвтоВАЗа" (ООО "Лада Ижевск"), прекративший выпуск моделей Lada Vesta прошлой весной, снизил выручку по РСБУ в 2022 году в 3,3 раза (с 10,4 млрд до 3,1 млрд рублей) и получил рекордный чистый убыток в размере более 3,6 млрд рублей.

Ижевский завод "АвтоВАЗа" с 2015 года выпускал популярную у россиян Lada Vesta, производство которой прекратилось весной 2022 года после начала военной операции на территории Украины и введения санкций против России.

"АвтоВАЗ" в августе объявил о переносе выпуска Vesta на свои основные мощности в Тольятти, на линию B0. Президент компании Максим Соколов заявлял, что это обойдется компании примерно в 1 млрд рублей и окупится к концу 2023 года. Выпуск модели на тольяттинском заводе планируется начать в первой половине этого года. На ижевском заводе автопроизводитель к концу года хочет наладить опытное производство e-Largus.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" в 2022 году упали на 46,2%, до 188 645 штук. Наиболее существенный вклад в их снижение внесла Vesta, реализация которой за год обвалилась в 3,9 раза (на 74,3%), до 29 206 штук.