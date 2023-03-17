В Думе предложили условия для передачи новым владельцам активов ушедших из РФ компаний АПК

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Переход прав собственности ушедших из России компаний агропродовольственного сектора следует ограничить рядом условий, которые будут гарантировать их целостность и продолжение инвестиционных планов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

"Целесообразно ввести разумные ограничения для перехода права собственности для компаний, влияющих на продовольственную безопасность России. Например, конечными бенефициарами и выгодоприобретателем по сделкам с такими компаниями в приоритете должны быть российские юридические лица и физлица - налоговые резиденты РФ или граждане и компании из дружественных государств", - сказала она журналистам.

По ее словам, нужно обязать нового собственника таких компаний представлять и гарантировать инвестиционный план вложений, позволяющий обеспечивать высокий уровень производства и присутствия произведенной продукции на внутреннем рынке.

"Что касается АПК, то следует с особым вниманием подходить к согласованию сделок, последствиями которых могут быть дробление или выделение части производственных циклов и мощностей групп компаний, составляющих единый цикл по производству продуктов питания и переработке сельхозпродукции", - сказала она.

Как считает Школкина, необходимо ограничить выделение отдельных производственных циклов, которые могут иметь стратегическое значение для продовольственной безопасности и функционирования всей группы компаний. "Следует предусмотреть возможность перехода права собственности на такие предприятия только вместе с приобретением всей группы компаний", - пояснила она.

За последний год о своем уходе из России или ограничении работы и инвестиций заявил ряд крупных компаний агропродовольственного сектора.

Глобальные PepsiCo Inc. и Coca-Cola Co. приостановили продажи и производство части безалкогольных напитков под своими брендами в России. Coca-Cola теперь использует для напитков марку "Добрый", PepsiCo - "Русский дар". Coca-Cola переименовала свое подразделение в России в Multon Partners (ООО "Мултон партнерс"). Danone, один из крупных производителей молочной продукции в России (16 предприятий), заявил, что передаст контроль в бизнесе по производству молочных продуктов. В числе претендентов - ведущие российские молочные компании.

Завершила свою почти 20-летнюю работу в России и Bunge Ltd., которая продала бизнес по переработке масличных Карену Ванецяну, акционеру Exoil Group. Еще один ветеран рынка - шведская Tetra Pak, работавшая в России более 30 лет и обеспечивавшая почти весь пищепром своей упаковкой, передала подразделение местному руководству. Теперь бывшая российская дочка Tetra Pak называется "Упаковочные системы".

О приостановке инвестиций и прекращении продаж основных брендов заявили Ehrmann и Hochland (Германия), кондитерские компании Ferrero (Италия), Mondelez, Nestle (Швейцария) и другие.