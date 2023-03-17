Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 6,1%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-феврале увеличился на 6,1% относительно того же периода прошлого года и составил 268,44 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В долларовом выражении показатель вырос на 1% – до $39,71 млрд.

Приток иностранных инвестиций в сферу услуг повысился на 10,1% в местной валюте, в высокотехнологичный сектор – на 32%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Страны АСЕАН и государства, расположенные вдоль "Пояса и пути", увеличили прямые инвестиции в экономику КНР на 11,8% и на 11% соответственно.

Как сообщалось, совокупный объем ПИИ по итогам 2022 года увеличился на 6,3% и достиг 1,23 трлн юаней.