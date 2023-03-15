Инфляция в РФ с 7 по 13 марта составила 0,02%

Годовая инфляция замедлилась до 6,8%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 7 по 13 марта составила 0,02% после нулевой инфляции с 28 февраля по 6 марта, дефляции в 0,02% с 21 по 27 февраля и роста цен на 0,06% с 14 по 20 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 13 марта выросли на 0,02%, с начала года цены к 13 марта повысились на 1,32%.

Как отмечалось, специфика прошлогодней динамики потребительских цен, которые начали резкий взлет в самом конце февраля, сформировала нестандартную статистическую ситуацию: в зависимости от методики подсчета оценка годовой инфляции может существенно различаться.

Из данных за 13 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 марта замедлилась примерно до 6,8% (с 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 7,69%, если высчитывать из среднесуточных данных за март 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале). Опрошенные "Интерфаксом" аналитики (отмечая условность еженедельного расчета годовых цен) считают, что расчеты исходя из недельной динамики точнее отражают годовые цифры, если в течение месяца были сильные колебания цен.

Как сообщалось, годовая инфляция на конец января 2023 года равнялась 11,77%, на конец декабря - 11,94%.

В марте 2022 года цены за месяц подскочили сразу на 7,61%, поэтому при сохранении динамики первых двух недель марта 2023 года в течение всего месяца годовая инфляция к концу марта может замедлиться в район 3,2%, но затем начиная с мая, на фоне уже низкой базы прошлого года, годовая инфляция опять может начать ускоряться.

Цены на продукты

За неделю с 7 по 13 марта продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию - на 0,2% (неделей ранее она подешевела сразу на 2,0%), в том числе цены на огурцы снизились на 10% (неделей ранее снизились на 14,2%), картофель - на 0,9%, капусту - на 0,8%, морковь - на 0,1%. В то же время цены на помидоры увеличились на 6,8%, лук - на 2,2%, бананы - на 1,7%, яблоки - на 0,5%, свеклу - на 0,3%.

Выросли с 7 по 13 марта цены на куриные яйца - на 1%, рыбу мороженую, пшеничную муку и пшено - на 0,5%, смеси сухие молочные для детского питания - на 0,3%.

Одновременно снизились за неделю цены на консервы овощные для детского питания - на 0,9%, баранину - на 0,8%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, чай черный, макаронные изделия - на 0,4%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали мыло и бумага туалетные - на 0,4%.

При этом снизились цены на телевизоры - на 1%, электропылесосы и смартфоны - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла с 7 по 13 марта на 4,3% (с 28 февраля по 6 марта снизилась на 0,3%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 13 марта на уровне 7,65%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". Как сообщалось, Минэкономразвития в феврале перешло к расчету годовой инфляции, используя среднесуточный прирост цен за отчетный месяц предыдущего года, а не недельные данные, поэтому отличие оценок в 0,85 п.п.

"На неделе с 7 по 13 марта инфляция составила 0,02%. Дефляция в продовольственном сегменте продолжилась (снижение на 0,05% после снижения на 0,13% неделей ранее) за счет удешевления плодоовощной продукции и возобновившегося снижения цен на остальные продукты питания (на 0,04%). В секторе непродовольственных товаров на отчетной неделе цены практически не изменились (снижение на 0,01% после роста на 0,06% неделей ранее). В секторе услуг рост цен ускорился (до 0,22% с 0,10% неделей ранее) за счет роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 февраля, приняв ожидаемое решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, дал рынку "ястребиный" сигнал о будущей направленности ДКП.

По итогам трех предыдущих заседаний ЦБ не давал рынку направленного сигнала, используя в заявлении только формальную его часть. ("Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков").

В этот раз ЦБ к формальной части сигнала добавил "ястребиную" фразу. "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор. В глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются, как правило, три предстоящих заседания.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ 10 февраля заявила, что проинфляционные риски в экономике РФ в целом увеличились, поэтому вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения.

"В последнее время произошли важные изменения. С одной стороны, заметно ухудшились условия внешней торговли - снизились цены на российскую нефть. С другой - ситуация в экономике складывается лучше октябрьского прогноза. Продолжается сдвиг в структуре спроса: потребление остается сдержанным, частные инвестиции замедляются, но растут бюджетные расходы. При этом проинфляционные риски в целом увеличились. Поэтому в текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения. Целесообразность изменения ставки будет определяться развитием ситуации", - сказала глава ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.

Банк России в среду в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о заметном снижении инфляционных ожиданий населения (ЦБ в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины").

Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в марте снизились до 10,7% с 12,2% в феврале (в январе они составляли 11,6%).

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" на этой неделе, ожидают, что совет директоров ЦБ 17 марта сохранит неизменной ставку на уровне 7,5%.