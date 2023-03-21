Банки РФ в феврале ускорили рост ипотечного портфеля до 1,5% после снижения в январе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банки РФ, по предварительным данным, в феврале ускорили рост ипотечного портфеля до 1,5% после традиционного снижения в январе (+0,6%), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

При этом темпы роста все равно ниже среднемесячных за 2021 год (+2,3%), отмечает ЦБ.

Выдачи ипотеки с господдержкой также начали восстанавливаться после январского замедления и выросли более чем в полтора раза, до 209 млрд (128 млрд руб. в январе 2023 года). Выдачи рыночной ипотеки выросли примерно на 40%, до 210 млрд руб. (152 млрд руб. в январе).

В феврале наиболее популярной программой стала "Семейная ипотека". Выдачи по ней выросли в 1,8 раза - до 100 с 56 млрд руб. в январе. Это связано с распространением программы на все семьи с двумя детьми до 18 лет, отмечает ЦБ. Ранее программа была доступна только для семей с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. "Льготной ипотеки" в феврале было выдано на 90 млрд руб. (62 млрд руб. в январе).

Кроме этого, банки стали пересматривать условия по "льготной ипотеке от застройщика". На данный момент по ним предлагаются ставки от 3%. Однако это все еще существенно ниже рыночных индикаторов, что указывает на сохранение практики завышения цен на жилье. В дальнейшем ЦБ ожидает выравнивания ситуации с учетом предстоящего дорезервирования кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рынка, отмечается в обзоре.