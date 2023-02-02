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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Мишустин подписал распоряжение о конвертации в акции суборда ВТБ из средств ФНБ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое определяет порядок конвертации в акции суборда ВТБ на 100 млрд рублей, выданного в 2014 году из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В январе этого года акционеры ВТБ на внеочередном собрании утвердили допэмиссию 30 трлн 196 млрд акций на 302 млрд рублей. Новые акции могут быть оплачены денежными средствами, вкладом в имущество в виде акций Российского национального коммерческого банка, а также требованиями по суборду из ФНБ.

ЭкономикаАкционеры ВТБ утвердили допэмиссию на 302 млрд рублейАкционеры ВТБ утвердили допэмиссию на 302 млрд рублейЧитать подробнее

Набсовет ВТБ установил, что цена размещения акций в рамках допэмиссии составит 0,017085 рубля, что позволит банку привлечь в капитал до 515,9 млрд рублей.

Согласно распоряжению, Федеральное казначейство в 2023 году заключит с ВТБ договор мены суборда на акции. Минфин в 3-месячный срок должен представить в правительство проект акта, устанавливающий порядок осуществления министерством от имени РФ прав акционера по акциям, полученным в результате мены.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), ещё 3,2% у НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.

Как отмечают аналитики Альфа-банка, если миноритарии не воспользуются правом преимущественного выкупа новых акций, доля государства в обыкновенных акциях ВТБ вырастет с 60,9% до 83,8%. Если же государство выкупит весь одобренный выпуск акций, то его доля может достичь 88,3%.

В 2022 году из-за попадания под санкции и сложной экономической ситуации ВТБ будет убыточным, но в 2023 году, по оценке главы банка Андрея Костина, вернется к прибыли. Давление на нормативы достаточности капитала банка помимо убытков может оказать покупка у ЦБ группы "Открытие" за 340 млрд рублей. В банке при этом заявляли, что сделка окажет "позитивное влияние на финансовые результаты и нормативы ВТБ".

Михаил Мишустин ВТБ ФНБ
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