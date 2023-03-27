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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Строящиеся на астраханской верфи контейнеровозы станут серией из 21 судна

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области получило подтверждение от Минпромторга РФ о планах строительства серии контейнеровозов для работы на Каспийском море, сообщила пресс-служба астраханского губернатора.

"В рамках программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, утвержденной распоряжением правительства РФ, планируется до 2027 года строительство 21 контейнеровоза", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илью Волынского.

Четыре таких судна уже строит в регионе АО "Судостроительный завод "Лотос" (управляющая компания - "Южный центр судостроения и судоремонта", входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК).

Со ссылкой на министра уточняется, что ОСК и "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в декабре 2022 года заключили контракт на строительство данных четырех контейнеровозов для Каспия.

"Срок строительства достаточно короткий. Два планируется сдать в 2024 году, еще два - в 2025-м. Наши каспийские соседи уже интересуются этим проектом", - приводит пресс-служба слова Волынского.

Отмечается, что каждое такое судно вмещает до 530 контейнеров. Сухогрузы строятся по проекту 00108, разработанному нижегородским конструкторским бюро "Вымпел" (входит в ОСК). Это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза, который может перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные. Преимуществом этих судов будет универсальность: помимо контейнеров, они смогут перевозить в двух трюмах любые виды сухих грузов, в том числе зерно, лес и пиломатериалы, генеральные грузы. Суда будут иметь большую вместимость по негабаритным грузам.

АО "ССЗ "Лотос" является ведущим судостроительным предприятием на юге России, осуществляет ремонт корпусов судов, судовых систем и механизмов. "Южный центр судостроения и ремонта" (ЮЦСС) владеет 91,57% уставного капитала завода.

ЮЦСС – единый промышленный комплекс, консолидирующий судостроительные предприятия юга России, входящие в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация": АО "ССЗ "Лотос", Астраханское судостроительное производственное объединение, "ССЗ им. III Интернационала", ряд субподрядных компаний, а также производственную площадку завода "Красные баррикады", которую АО "ЮЦСС" в 2019 году купило на торгах за 1,1 млрд рублей.

Минпромторг Объединенная судостроительная корпорация ОСК Астраханская область
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