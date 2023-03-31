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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Глава ФРБ Миннеаполиса считает, что еще рано оценивать последствия краха SVB для экономики

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пока слишком рано судить о том, как крах Silicon Valley Bank (SVB) скажется на американской экономике, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

SVB закрылся в середине марта и перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. 27 марта активы и депозиты SVB были проданы First-Citizens Bank & Trust Company со значительным дисконтом.

"Пока остается неясным, могут ли банковские проблемы последних недель привести к устойчивому кризису кредитования, который, в свою очередь, замедлит рост американской экономики, - сказал Кашкари на мероприятии в Миннесоте. - В целом у банков достаточно капитала. Федрезерв и другие регуляторы поддерживают банковскую систему".

"Паника и стресс в банковском секторе обычно сохраняются дольше, чем можно себе представить. В 2008 году все продолжалось пару лет. Я не предсказываю, что все так и будет. Мне не кажется, что сейчас похожая ситуация, - добавил он. - Но всякий раз, когда в 2008 году мы думали, что все позади, происходило что-то новое. Поэтому я готов к тому, что все продлится дольше, чем мы ожидаем".

Также Кашкари отметил, что инфляция в США по-прежнему очень высока, а в секторе услуг без учета жилья даже не начала замедляться, несмотря на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики.

"Сектор услуг пока не замедляется, а зарплаты по-прежнему растут более активными темпами, чем темпы, соответствующие нашей цели по инфляции в 2%, - сказал глава ФРБ Миннеаполиса. - Для меня это означает, что нам предстоит проделать еще немало работы для восстановления баланса в секторе услуг".

На мартовском заседании ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%, и опубликовала обновленный прогноз, согласно которому руководство центробанка в целом ожидает еще одного повышения ставки на аналогичную величину в этом году.

Кашкари в этом году является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Следующее заседание FOMC состоится 2-3 мая.

Silicon Valley Bank First-Citizens Bank & Trust Company США ФРС ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари
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