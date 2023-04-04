Глава JPMorgan спрогнозировал долгие последствия нынешнего банковского кризиса

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Недавние банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank спровоцировали банковский кризис, который еще не закончился и последствия которого будут ощущаться еще долго, полагает главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон. Он написал об этом в ежегодном письме акционерам.

При этом он считает, что нынешние проблемы, стоящие перед банковской системой, не так серьезны, как в 2008 году.

"Это был не лучший час для многих игроков, - полагает Даймон. - Нынешний кризис еще не закончился, и даже когда он будет позади, его последствия будут ощущаться еще долгие годы".

"Но важно то, что недавние события совсем не похожи на то, что произошло во время мирового финансового кризиса 2008 года (который почти не затронул региональные банки)", - говорится в письме.

Министр финансов США Джанет Йеллен 3 апреля заявила, что ситуация вокруг американских банков стабилизируется, хотя регуляторы были готовы повторить экстраординарные действия, предпринятые в марте для сдерживания бегства вкладчиков. "Отток из мелких и средних банков уменьшается, и всё стабилизируется, но мы очень внимательно следим за данной ситуацией", - сказала она.

По ее словам, недавние проблемы были ограничены "парой банков" с необычно высокой подверженностью оттоку средств из-за зависимости от незастрахованных вкладчиков.

"Я не думаю, что есть фундаментальная проблема с банковской системой, - сказала она. - Нам нужно решить, какие регуляторные и надзорные изменения необходимо внести, что, возможно, высветилось в этом эпизоде. Но у нас нет слабой банковской системы".