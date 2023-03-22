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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Глава ФРС заявил, что реагировать изменением ставок на банковский кризис пока рано

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В настоящее время слишком рано оценивать, как ключевая ставка Федеральной резервной системы (ФРС) должна реагировать на кризис в банковской сфере, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания.

На этом заседании ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%. Некоторые экономисты допускали, что Федрезерв возьмет паузу в повышении ставки из-за закрытия нескольких средних по размеру американских банков и последовавшей за этим волатильности на мировых рынках.

Пауэлл сказал, что руководство ФРС рассматривало возможность паузы, однако большинство выступило за подъем ставки.

"Небольшое число банков столкнулось с серьезными проблемами, - сказал Пауэлл. - В ответ Федрезерв, Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) и Минфин предприняли решительные меры".

Средства вкладчиков находятся в безопасности, а у банков есть доступ к достаточной ликвидности, добавил глава американского ЦБ.

США ФРС Джером Пауэлл
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