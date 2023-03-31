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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Фондовые индексы США растут благодаря сигналам о замедлении инфляции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы поднимаются в начале сессии в пятницу после публикации статданных по экономике США.

Как сообщалось, расходы населения США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы увеличились на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,2%.

Индекс PCE Core в феврале увеличился на 0,3% за месяц (в январе - на 0,5%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,6% по сравнению с 4,7% в январе.

"Не секрет, что Федрезерв с особым вниманием следит именно за этим индикатором инфляции, - написал старший аналитик Kohle Capital Markets Тим Уотерер до публикации данных. - Если мы увидим снижение, рынок может воспринять это как сигнал к продолжению возврата к рисковым активам на ожиданиях, что ФРС возьмет паузу в повышении ставок".

Индекс S&P 500 завершил 30 марта в плюсе семь из последних девяти сессий на фоне ослабления тревог относительно кризиса в банковском секторе, отмечает MarketWatch. С начала марта и до закрытия торгов 30 марта Dow вырос примерно на 1%, а S&P 500 и Nasdaq прибавили около 2% и 5% соответственно.

Накануне стало известно, что американские банки привлекли в совокупности $152,6 млрд в рамках двух кредитных программ Федеральной резервной системы за неделю, которая завершилась 29 марта. Неделей ранее данный объем составлял $163,9 млрд.

Сокращение заимствований является признаком того, что спрос на ликвидность стабилизировался, отмечает Bloomberg.

Капитализация Virgin Orbit Holdings Inc. рухнула на 44% после того, как американская аэрокосмическая компания сообщила о приостановке деятельности и сокращении почти всех сотрудников после неудачных попыток привлечь финансирование.

Котировки акций американского производителя электрогрузовиков Nikola Corp. падают на 18% после снижения на 6,7% накануне, до минимальной отметки с момента IPO. Накануне компания сообщила о планах привлечь в общей сложности $100 млн, продав акции по цене $1,12 на открытом рынке (около 30 млн бумаг) и в рамках частного размещения (порядка 59,4 млн бумаг).

Бумаги Bed Bath & Beyond дешевеют на 14% после падения на четверть в четверг после того, как американский ритейлер анонсировал размещение акций на $300 млн.

Цена акций Apple Inc. увеличилась на 0,3%, но этого хватило, чтобы обновить максимум за 28 недель, пишет Trading Economics. Котировки бумаг Boeing Co. повысились на 1,6% и достигли четырехнедельного пика.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:56 по Москве вырос на 187,44 пункта (0,57%) и составил 33046,47 пункта. Лидером роста в индексе выступают акции Walmart Inc., подорожавшие на 1,6%. В минусе торгуются бумаги всего трех компаний, входящих в расчет индекса, - American Express Co., Verizon Communications и Amgen, причем их снижение не превышает 0,2%.

Standard & Poor's 500 повысился на 20,44 пункта (0,5%) - до 4071,27 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 66,68 пункта (0,56%) и составил 12080,15 пункта.

США ФРС Virgin Orbit Nasdaq Composite Dow Jones S&P 500
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