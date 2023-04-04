Цены на пшеницу в РФ упали до уровня 2019 года

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу 3 класса в России к 29 марта упали до 11 550 рублей за тонну, сообщается в ценовом мониторинге "СовЭкона".

В последний раз столь низкий показатель был зафиксирован 27 ноября 2019 года, напоминается в сообщении.

Как поясняют эксперты, цены снизились на фоне высокого предложения пшеницы и низкого спроса со стороны экспортеров. Одна из причин – рекордные для этого времени запасы, которые составили 17,4 млн тонн в сельхозорганизациях.

В то же время спрос на пшеницу снижается на фоне относительно низкой активности экспортеров. Объем текущих продаж на Национальной товарной бирже на 3 апреля оценивается в 2,1 млн тонн против 2,5 млн тонн неделей ранее.

Как отмечают эксперты, снижению спроса со стороны экспортеров способствует падение экспортных цен на пшеницу. "СовЭкон" оценивает среднюю цену российской пшеницы на 22 марта в $279 за тонну (FOB), это самый низкий показатель с августа 2021 года. "Вероятно, часть экспортеров взяла паузу, опасаясь увидеть еще более низкие цены в краткосрочной перспективе", - предполагают эксперты.

По их прогнозу, в ближайшее время цены на российскую пшеницу останутся под давлением высокого предложения. Однако в перспективе поддержку рынку может оказывать оживление спроса со стороны трейдеров на фоне высокой рентабельности экспортных операций и роста мировых цен, считают они.