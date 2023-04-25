Цены на зерно в нескольких регионах РФ начали расти из-за приостановки предложения

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Цены на зерно в ряде регионов РФ на минувшей неделе начали расти, хотя в целом в конъюнктуре рынка сохраняются негативные тенденции, сообщается в мониторинге компании "ПроЗерно".

"Предложение зерна несколько застопорилось, поэтому покупателям приходится поднимать закупочные цены", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко, добавив, что такая ситуация сложилась не везде.

Так, цены на пшеницу 3-го класса в Черноземье за неделю повысились на 240 рублей, до 12 120 рублей за тонну (EXW Европейская Россия, с НДС), пшеница 4-го класса в Сибири подорожала на 65 рублей, до 10 083 рублей. На рынке пшеницы 5-го класса небольшой рост отмечен в Сибири и Поволжье.

В других регионах цены продолжали снижаться, но уже не такими быстрыми темпами, как неделей ранее. Так, пшеница 3-го класса на юге подешевела на 50 рублей (235 рублей на предыдущей неделе), до 13 667 рублей, на Урале - на 135 рублей (210 рублей), до 11 933 рублей. Пшеница 4-го класса в Поволжье подешевела до 215 рублей (235 рублей), до 9 813 рублей. Цены на пшеницу 5-го класса в центре снизилась на 35 рублей (335 рублей), до 8 500 рублей за тонну.

Наиболее активно положительная динамика проявилась на рынке фуражного ячменя. На Урале цены повысились сразу на 700 рублей, до 9 413 рублей за тонну. В Сибири после снижения это зерно подорожало на 250 рублей, до 9 267 рублей, в Черноземье - на 190 рублей, до 8 700 рублей, на юге - на 135 рублей, до 10 883 рублей за тонну. В остальных регионах ценовая динамика была слабой, центре отмечено небольшое снижение.

Цены на кукурузу больше всего повысились в Поволжье - на 550 рублей, до 10 983 рублей за тонну. Небольшой положительный сдвиг отмечен на юге и в Черноземье. В центре кукуруза подешевела на 185 рублей (на 450 рублей неделей ранее), до 9 633 рублей. На рынке ржи цены продолжили падение в большинстве регионов, за исключением Сибири, где произошел небольшой рост.