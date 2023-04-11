Рубль почти не изменился к доллару и юаню на старте торгов во вторник

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не предпринял попыток к активному движению, оставаясь под влиянием локальных внутренних факторов, давление которых сдерживает общий оптимизм на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,68 руб./$1 (+6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 6,41 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,7 коп. - до 11,84 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", влияние локальных негативных факторов, в том числе сокращение экспортных поступлений, на нацвалюту сохраняется, но их давление на старте торгов сдерживает сырьевой фактор и спрос глобальных инвесторов на рисковые активы.

В понедельник представители ЦБ и Минфина России прокомментировали отклонение курса рубля в последние дни от обоснованных значений с позиции фундаментальных факторов.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год в Госдуме заявил, что текущее ослабление рубля связано с падением поступлений экспортной выручки после введения "потолка" цен на нефть, в дальнейшем ситуация выровняется. По его словам, " экспортная выручка следует за объемами продаж и за ценой продаж с некоторым лагом", так как она поступает после отгрузки товаров "через полтора, два, три месяца".

"В этих условиях это ослабление курса - результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за ее проседания в начале года, дальше динамика будет более гладкая", - отметил зампред ЦБ.

Замминистра финансов Алексей Моисеев напомнил, что крупные валютные операции на валютном рынке в рамках сделок "на выход", согласованных подкомиссией правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, должны осуществляться в рамках достаточно жестких лимитов Центробанка.

Котировки нефти растут, продолжая отыгрывать заявление ряда стран ОПЕК+ о том, что они планируют до конца года сократить добычу нефти. Участники сырьевого рынка на этой неделе сконцентрируют внимание на ежемесячных обзорах ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,69 за баррель, что на 0,61% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,29 за баррель, что на 0,69% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник преобладает позитив за исключением материкового Китая после данных по инфляции: китайский CSI 300 опустился на 0,25%, японский Nikkei 225 растет на 1,33%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,07%, южнокорейский Kospi увеличился на 1,28%, австралийский индекс S&P/ASX 200 после долгих выходных укрепился на 1,29%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,11%.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили ростом торги в понедельник, тогда как Nasdaq закрылся незначительным снижением. Инвесторы заняли выжидательную позицию и готовятся к активной неделе в плане макроэкономических статданных и корпоративной отчетности. Так, в среду будут опубликованы данные о мартовской инфляции в США, в четверг - о ценах производителей, в пятницу - о розничных продажах.

Также в пятницу стартует сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Первыми свои финансовые результаты раскроют ведущие банки Уолл-стрит: JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Кроме того, участники рынка реагируют на опубликованные в конце прошлой недели статданные по рынку труда.

Как стало известно в минувшую пятницу, число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 236 тыс., а безработица снизилась до 3,5% с февральских 3,6%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в марте на 230 тыс. и сохранения безработицы на прежнем уровне.