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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

РСПП предложил разрешить компаниям РФ выпускать конфиденциальные "акции на предъявителя"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает внедрить в РФ механизм выпуска "акций на предъявителя", который позволяет сохранить в тайне информацию о владельце компании до момента их предъявления, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с предложениями союза.

Оформлены они, по его словам, в виде предложений к проекту плана реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов российского бизнеса в отечественную юрисдикцию. Этот документ готовит Минэкономразвития.

Обезличенные акции (Bearer Share) используются обычно в офшорных юрисдикциях. Владельцы таких ценных бумаг не регистрируются в компании и в каком-либо реестре. Не обозначаются они и в самой акции, где вместо имени указывается "предъявитель", а право собственности и другие права по акции подтверждаются предъявлением бумаги.

Внедрение инструмента обезличенных акций, по мнению РСПП, будет способствовать противодействию санкционной политике "недружественных" зарубежных стран и снижению давления на российских предпринимателей.

РСПП
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