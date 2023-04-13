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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Минпромторге заявили о загрузке металлургических мощностей на 90-95%

Основную поддержку спросу оказывают новые регионы, стройка и экспорт

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские металлургические мощности загружены на данный момент на 90-95%, заявил журналистам замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов журналистам.

"У нас сейчас загрузка мощностей в металлургии - 90-95%. Ситуация приемлемая. У металлургов было проседание в прошлом году - где-то по весне - в начале лета. Но это уже в прошлом. Сейчас у нас даже лом вырос в цене на 46%, потому что на него огромный спрос, и потому что все наши предприятия черной металлургии загружены заказами и активно работают", - сказал он.

Основную поддержку спросу оказывают новые регионы, стройка и экспорт, добавил Евтухов.

По словам замминистра, оживлению экспорта металлургической продукции способствует развитие новых направлений, а также увеличение потребления со стороны Турции.

Виктор Евтухов Минпромторг Турция
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